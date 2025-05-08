Doom запустили внутри игры The Legend of Zelda: Majora's Mask

Очередная новость серии "Doom портировали на…"

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Энтузиасты с никами Dario, Wiseguy и Reonu сделали возможным запуск классической Doom внутри другой игры - The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Речь о нативном ПК-порте Zelda 64: Recompiled, созданном с использованием реверс-инжиниринга.

Модификация доступна в последней версии сборки, размещенной в свободном доступе на портале GitHub. В ней главный герой Линк может погонять Думгая на стареньком ПК из 90-х.

Ранее Doom был "выпущен" на таких нетривиальных "платформах" как шоколадный батончик и тест на беременность. Новая часть культовой саги Палача Рока выйдет на следующей неделе - 15 мая.