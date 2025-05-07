Как подружиться с Чеширским котом в Disney Dreamlight Valley

С обновлением Wonderland Whimsy в Disney Dreamlight Valley прибыли персонажи мультфильма «Алиса в Стране чудес». Но если сама Алиса быстро заселяется в долину игрока, то приглашение Чеширского кота потребует чуть больше усилий. Портал PC Gamer рассказал, как с ним подружиться.

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Прежде чем приглашать Чеширского кота, игрок должен выполнить задания Алисы — иначе личный квест кота будет недоступен.

Для того, чтобы начать задание Чеширского кота, поговорите с Алисой. Она объяснит, что Моане нужна помощь с ее лодкой — поговорив с героиней, игрок обнаружит, что каноэ покрыто фиолетовыми сомами; очередная проделка Чеширского кота.

Сделайте фотографию сомов на каноэ, и они исчезнут. После этого потребуется найти еще пять рыб вдоль берега пляжа. Их можно выловить только из оранжевых точек для рыбалки, поэтому сосредоточьтесь на них.

Поймав рыб, возвращайтесь к Алисе. Она предложит обсудить дальнейший план действий у себя дома, но там уже ждет Чеширский кот: он попросит игрока найти маленькую версию его дерева. Пройдите в спальню Алисы и найдите картину дерева Чеширского кота, спрятанную за книжным шкафом. Сделайте с ней селфи — и дерево появится на полу.

Отнесите его к Чеширскому коту. После этого выйдите из дома Алисы и поставьте дерево где угодно в своей долине — оно станет новым домом кота.