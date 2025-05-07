В Сеть попали первые изображения игровой консоли Asus ROG Ally 2

В сеть попали первые изображения новой портативной игровой консоли Asus ROG Ally 2. Фото стали доступны благодаря сертификационным документам, и среди них обнаружена особая версия с логотипом Xbox — вероятно, результат сотрудничества Asus и Microsoft.

© Ferra.ru

Еще в марте стало известно, что Microsoft разрабатывает с Asus отдельное устройство под кодовым названием «Project Kennan». Судя по внешнему виду, это черная модификация белой модели ROG Ally 2, но с отдельной кнопкой Xbox в верхнем левом углу. У обычной версии на этом месте находится неактивный элемент, который, возможно, исчезнет в финальной сборке.

По данным источников, в обоих вариантах используется Wi-Fi-модуль, зарегистрированный в FCC, и установлен 7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц — аналогично предыдущему поколению. Главное отличие — в процессорах: Xbox-версия получит 8-ядерный AMD Ryzen Z2 Extreme с энергопотреблением 36 Вт, тогда как стандартная модель — более слабый 4-ядерный чип на 20 Вт.

© FCC

Также у новинки изменена форма корпуса: вместо прежнего наклонного дизайна появились более выраженные ручки для удобного удержания, из-за чего консоль выглядит немного толще.

Поскольку устройство уже прошло сертификацию, его релиз может состояться совсем скоро. Возможный анонс ожидается на выставке Computex, которая стартует 20 мая — сразу после конференции Microsoft Build.