Что нового показали в свежем трейлере GTA 6

На прошлой неделе Rockstar расстроила фанатов GTA, официально заявив, что GTA 6 не выйдет в 2025 году — релиз блокбастера пришлось отложить до мая 2026-го. Но почти сразу после этого разработчики вновь разожгли хайп вокруг игры, опубликовав новый трейлер. Портал PC Gamer рассказал о главных деталях, которые можно заметить в ролике.

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Тон игры будет более приземленным

Если немного отвлечься от фотореалистичной графики и присмотреться к тому, что происходит на экране, то GTA 6 выглядит чуточку более приземленной, чем абсурд пятой части. Очевидно, в игре тоже будут зрелищные сцены и постановочные моменты, но, похоже, сюжет разворачивается преимущественно в мире низких ставок и уличных преступников.

Отсылка к утечке данных 2022 года

Трейлер начинается с едкой шутки: на крыше Джейсон кричит, что «чинит протечки». Для контекста, в 2022 году разработчиков взломали, из-за чего в Сеть попало множество подробностей о тогда еще не анонсированной игре — хакера, проживавшего в Великобритании, поймали и приговорили к пожизненному пребыванию в лечебнице.

Потенциальные элементы RPG

В одной из сцен ролика Джейсон упражняется с гантелями, и, если присмотреться, его внешность в разных моментах немного различается — от загара до стрижки. Из-за этого напрашиваются параллели с мини-играми из San Andreas, которые были связаны с ролевыми системами, завязанными на вес и физическую форму протагониста. Похоже, GTA 6 вернется к этим идеям.

Возвращение старых персонажей

Пока это не более чем теория, но один из персонажей в ролике (мужчина в оружейном магазине) похож на Фила Кэссиди. Если это и впрямь он, то Фил будет вторым (после Лазло) персонажем, вернувшимся из оригинальной трехмерной трилогии GTA (он был в 3, Vice City и спин-оффах для PSP). По крайней мере, название магазина подтверждает эту вероятность — Phil’s Ammu-Nation.

Имена персонажей

Благодаря второму трейлеру мы наконец знаем полные имена протагонистов. В тюрьме Джейсон представляется как Джейсон Дювал, а фамилия Люсии — Каминос. Помимо этого, ролик пару раз покаызвает их жилище, которое, судя по всему, можно будет прокачивать по мере прохождения.

Другие мелкие детали

Наконец, Rockstar показала и много других мелочей. Так, в трейлере можно заметить виртуальную версию MetroRail — систему надземных железных дорог Майами. И кошек! Причем как больших, так и маленьких: один из новых скриншотов на официальном сайте показывает пантеру, охотящуюся на оленя.