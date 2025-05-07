Стали известны примерные сроки выхода новой части Battlefield

Новая часть во франшизе Battlefield выйдет менее чем через год, а ее презентация состоится уже этим летом. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление Electronic Arts в финотчете.

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По заявлениям EA, проект рассматривается как стратегический этап в формировании «нового поколения развлекательных франшиз». Разработку ведет объединенная структура Battlefield Studios, включающая четыре команды: DICE отвечает за многопользовательский режим, Motive (карты и одиночные миссии), Criterion (сюжетная кампания), а Ripple Effect, которая разрабатывает уникальный игровой режим. Вся работа ведется в рамках общей современной вселенной.

На текущий момент игра находится на стадии закрытого тестирования. Несмотря на строгие условия соглашения о неразглашении, в сети уже появились утечки игрового процесса. В EA отмечают, что будут придерживаться более открытой модели разработки — решение связано с критикой предыдущей части, Battlefield 2042, получившей в основном негативную реакцию сообщества.

EA отмечает, что игроки альфа-тестирования внесли значительный вклад в разработку игры. Они помогли улучшить создать стрельбу, сбалансировать скорость передвижения и в реализации механики разрушений.

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