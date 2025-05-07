AMD тестировала процессоры Ryzen 6000G для сокета AM5

AMD подтвердила, что на раннем этапе разрабатывала десктопные APU Ryzen 6000G для сокета AM5.

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Эти чипы базировались на архитектуре Zen 3+ с графикой Radeon на базе Navi, производились по 6-нм техпроцессу и принадлежали к семейству 19H — тому же, что использовалось в мобильных APU Rembrandt.

Информация всплыла на техническом портале AMD, где упоминается тестовая серия AM5 Functional Test Vehicle, использовавшаяся для внутренних испытаний. Несмотря на то что такие чипы никогда не поступили в розницу, теперь подтверждено, что они действительно существовали в виде прототипов.

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Вместо этих процессоров AMD сразу перешла к Ryzen 8000G (Zen 4 + RDNA 3), а в 2025 году готовится представить серию Ryzen 9000G на Zen 5 и RDNA 3.5 — уже на архитектуре Strix Point. Официальный анонс, вероятно, состоится в рамках Computex в конце мая.

Таким образом, Ryzen 6000G остались только как «тестовый след» в истории платформы AM5.