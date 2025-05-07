Официально: AMD тестировала процессоры Ryzen 6000G для сокета AM5

Ferra.ru

AMD подтвердила, что на раннем этапе разрабатывала десктопные APU Ryzen 6000G для сокета AM5.

AMD тестировала процессоры Ryzen 6000G для сокета AM5
© Ferra.ru

Эти чипы базировались на архитектуре Zen 3+ с графикой Radeon на базе Navi, производились по 6-нм техпроцессу и принадлежали к семейству 19H — тому же, что использовалось в мобильных APU Rembrandt.

Информация всплыла на техническом портале AMD, где упоминается тестовая серия AM5 Functional Test Vehicle, использовавшаяся для внутренних испытаний. Несмотря на то что такие чипы никогда не поступили в розницу, теперь подтверждено, что они действительно существовали в виде прототипов.

© VideoCardz.com

Вместо этих процессоров AMD сразу перешла к Ryzen 8000G (Zen 4 + RDNA 3), а в 2025 году готовится представить серию Ryzen 9000G на Zen 5 и RDNA 3.5 — уже на архитектуре Strix Point. Официальный анонс, вероятно, состоится в рамках Computex в конце мая.

Таким образом, Ryzen 6000G остались только как «тестовый след» в истории платформы AM5.

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