Представлен киберспортивный монитор Philips с частотой 390 Гц

Philips анонсировала новый монитор для киберспортсменов — Evnia 25M2N5200U из линейки Evnia 5000.

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Он оснащён 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением FullHD и разогнанной частотой обновления 390 Гц, что делает его отличным выбором для любителей соревновательных игр.

Модель поддерживает DisplayHDR 400, SmartContrast и фирменную функцию Stark ShadowBoost, которая усиливает контраст в тёмных сценах. Заявленное время отклика — 0,3 мс, а задержка ввода минимальна. Для подключения предусмотрены HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-хаб и выход на наушники.

Игровое меню OSD включает пресеты для шутеров, гонок и стратегий, а также прицел Smart Crosshair, который помогает точнее наводиться в FPS-играх. Ножка позволяет регулировать высоту, поворот и наклон экрана. Есть режимы снижения нагрузки на глаза: LowBlue и Flicker-Free.

Продажи стартуют в середине мая по цене £329, что эквивалентно примерно $415 по текущему курсу. Модель создавалась при поддержке киберспортивной команды Team Vitality.