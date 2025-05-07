Asetek лишился патента на помпу в водоблоке СЖО

Патент, благодаря которому датская компания Asetek почти два десятилетия контролировала рынок СЖО, наконец истёк.

© Ferra.ru

Речь о патенте US8240362, зарегистрированном в 2005 году — он защищал ключевую конструкцию: размещение помпы внутри водоблока. Именно из-за него конкуренты Asetek годами платили лицензионные отчисления или пытались обойти запрет сложными обходными решениями.

Пока что неясно, как это повлияет на саму Asetek. Однако теперь компания больше не сможет подавать в суд на производителей, использующих аналогичную конструкцию. Это снимает серьёзное ограничение с рынка и может привести к появлению новых оригинальных систем.

Тем не менее, ждать всплеска новых брендов не стоит: рынок уже насыщен и не отличается высокой рентабельностью. В апреле Asetek заявила, что рассматривает вариант продажи своего бизнеса СЖО — интерес к покупке уже проявила одна из компаний.