Microsoft не обязывает игровые студии использовать ИИ, заявил один из разработчиков
Microsoft активно инвестирует в генеративный искусственный интеллект (ИИ), сотрудничая с OpenAI и создавая инструменты для разработки игр, такие как Narrative Graph в партнерстве с Inworld AI. Однако, как сообщает один из разработчиков студии Compulsion Games, работающей над игрой South of Midnight, компания не заставляет свои игровые студии использовать эти технологии.
Глава студии Compulsion Games, Гийом Провост, рассказал, что в их команде использование генеративного ИИ не является обязательным. По его словам, студия придерживается традиционного подхода к созданию игр, ориентированного на ручной труд и художественное воплощение. Команда предпочитает создавать игровые элементы с акцентом на творчество и искусство, а не полагаться на автоматизированные инструменты ИИ.
Тем не менее, Провост признал, что генеративный ИИ может оказать помощь на стадии подготовки, например, в создании раскадровок для более быстрого визуального понимания идей. Однако в самой разработке игры ИИ не используется.