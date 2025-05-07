Microsoft не обязывает игровые студии использовать ИИ

Microsoft активно инвестирует в генеративный искусственный интеллект (ИИ), сотрудничая с OpenAI и создавая инструменты для разработки игр, такие как Narrative Graph в партнерстве с Inworld AI. Однако, как сообщает один из разработчиков студии Compulsion Games, работающей над игрой South of Midnight, компания не заставляет свои игровые студии использовать эти технологии.

© Ferra.ru

Глава студии Compulsion Games, Гийом Провост, рассказал, что в их команде использование генеративного ИИ не является обязательным. По его словам, студия придерживается традиционного подхода к созданию игр, ориентированного на ручной труд и художественное воплощение. Команда предпочитает создавать игровые элементы с акцентом на творчество и искусство, а не полагаться на автоматизированные инструменты ИИ.

Тем не менее, Провост признал, что генеративный ИИ может оказать помощь на стадии подготовки, например, в создании раскадровок для более быстрого визуального понимания идей. Однако в самой разработке игры ИИ не используется.