«Rockstar, это будет шедевр»: фанаты GTA VI в восторге от второго трейлера игры
6 мая в официальном YouTube-канале Rockstar был опубликован второй трейлер культовой игры GTA VI.
В двухминутном видеоролике разработчики показали, судя по всему, двух главных героев – парня и девушку. Вероятно, как писали ранее СМИ и инсайдеры игроку будет дан выбор за кого играть.
Трейлер GTA VI на YouTube-канале собрал более 500 тысяч лайков за 20 минут, а в комментариях любители серии игр начали делиться эмоциями.
«Я никогда не смогу выразить радость, как я рад, что наконец-то сыграю в эту игру», - @TapL «У меня чуть не случился сердечный приступ, когда пришло уведомление», - @AlexScriptAI «Эта графика выглядит безумной. Не торопитесь, Rockstar, это будет шедевр», - @stanton1270 «НУ НЕУЖЕЛИ!? ДОЖДАЛИСЬ!!! Жаль игру ждать придется еще долго... Если это конечно единственный перенос», - @DmiOneGames «Я предсказываю, что это станет одним из самых просматриваемых видео на YouTube», - @stz_shorts