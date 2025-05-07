Фанаты GTA VI в восторге от второго трейлера игры

6 мая в официальном YouTube-канале Rockstar был опубликован второй трейлер культовой игры GTA VI.

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В двухминутном видеоролике разработчики показали, судя по всему, двух главных героев – парня и девушку. Вероятно, как писали ранее СМИ и инсайдеры игроку будет дан выбор за кого играть.

Трейлер GTA VI на YouTube-канале собрал более 500 тысяч лайков за 20 минут, а в комментариях любители серии игр начали делиться эмоциями.