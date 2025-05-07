Rockstar раскрыла точное время выхода GTA 6

Вслед за публикацией второго трейлера GTA 6, массой подробностей экшена и огромным количеством скриншотов блокбастера Rockstar Games также открыла страницу игры в PlayStation Store. Причём с точным временем выхода.

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GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года в 2:00 мск.

Время, конечно же, может измениться — как и дата выхода в принципе. Однако такой активный напор новостей говорит о том, что Rockstar всё-таки уверена в своих планах, да и называть точную дату выхода не в характере студии, если она в ней не уверена.

Red Dead Redemption 2 действительно два раза переносили, однако точная дата выхода была только одна — финальная, в которую и вышла игра.