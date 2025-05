В Steam вышла 3D-версия Among Us с видом от первого лица

На платформе Steam состоялся релиз Among Us 3D — версии популярной кооперативной игры с видом от первого лица. Цена в России с учётом скидки (действует до 20 мая) составляет 308 рублей.

Новинка также порадует игроков новыми заданиями и косметическими предметами. Among Us 3D также совместима с версией игры для VR-устройств — но кроссплатформа со стандартной версией не предусмотрена.

В то же время продолжается работа над мультсериалом по Among Us. Первый тизер был показан ещё прошлым летом, с тех пор новостей о проекте не появлялось. Известно, что главных героев озвучивают Элайджа Вуд (кинотрилогия «Властелин колец»), Эшли Джонсон (серия игр The Last of Us), Рэндалл Парк («Аквамен», «С корабля») и Иветт Николь Браун («Странная парочка»).