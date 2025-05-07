Apple подала апелляцию на решение суда по делу Epic Games

Apple обжаловала решение американского суда, в котором компанию признали виновной в нарушении судебного запрета, вынесенного после антимонопольного иска от Epic Games. Суд обязал корпорацию ослабить ограничения в App Store и дал ход возможному уголовному делу за неисполнение постановления.

© Ferra.ru

Судья Йвонн Гонсалес Роджерс постановила, что Apple сознательно не выполнила предписание от 2021 года. Тогда суд обязал компанию разрешить разработчикам направлять пользователей к альтернативным платежным системам, минуя комиссию Apple.

В решении суд также направил материалы дела в федеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела за неуважение к суду. Судья отметила, что действия Apple были направлены на затягивание исполнения решения и сохранение доходов от комиссии в App Store, несмотря на прямой судебный запрет.

Apple, в ответ на это, направила апелляцию в 9-й окружной апелляционный суд США, базирующийся в Сан-Франциско. Компания пытается оспорить постановление от 30 апреля, в котором было признано, что она нарушила порядок, установленный по делу 2020 года.

Суд отказался замораживать действие нового решения, что означает, что Apple должна немедленно открыть свой магазин приложений для более свободной конкуренции.