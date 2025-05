Как начать дополнение Knights of the Nine в Oblivion Remastered

В состав Oblivion Remastered входят все дополнения для оригинальной игры. Как правило, чаще фанаты с теплотой вспоминают The Shivering Isles, но DLC Knights of the Nine тоже стоит внимания — оно добавляет новую фракцию, цепочку заданий и комплект уникального снаряжения. Портал PC Gamer рассказал, как начать дополнение.

© Steam

Как начать сюжет Knights of the Nine

Отправляйтесь в Анавил.

Расспросите горожан о Пророке.

Поговорите с Пророком у церкви Дибеллы.

Ответьте «Нет» на вопрос Пророка.

Пророк, впечатленный скромностью игрока, предоставит карту, на которой отмечены девять алтарей, разбросанных по всему Сиродилу. «Паломничество» — задание, лежащее в центре сюжета, и начать охоту за реликвиями можно будет лишь посетив каждый алтарь.

У дополнения нет требований к минимальному уровню игрока, поэтому начать его можно сразу после обучения в канализации Имперского города. Точки быстрого перемещения в Анвиле и других крупных поселениях в Oblivion Remastered открыты по умолчанию.

«Паломничество»

Первое и одновременно самое занудное задание в дополнении — «Паломничество». Без посещения девяти алтарей начать охоту за сокровищами не получится. Хорошая новость лишь в том, что с помощью быстрого перемещения завершить задание можно достаточно быстро. Помолившись у девятого, последнего, алтаря, игрок увидит видение, которое откроет следующее задание.

Когда стоит начинать сюжет Knights of the Nine

Т.к. реликвии рыцарей — одна из самых значимых причин тратить время на поиск сокровищ, желательно дождаться высоких уровней, чтобы получить в награду максимально эффективные версии оружия и брони. А именно, минимум 21 уровня — после этой отметки зачарования и показатель защиты брони перестают расти.