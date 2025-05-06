Как начать дополнение The Shivering Isles в Oblivion Remastered

В состав Oblivion Remastered входят все дополнения для оригинальной игры, включая The Shivering Isles — пожалуй, самое любимое игроками. Оно добавляет более 30 часов контента, множество новых заданий и предметов, а также новую зону открытого мира. Портал PC Gamer рассказал, как начать сюжет дополнения и что о нем стоит знать.

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Как начать сюжет дополнения The Shivering Isles

Посетите Бравил.

Поспрашивайте местных жителей о слухах, чтобы узнать о двери в Нибенейской бухте.

Отправляйтесь к странной двери на востоке от Бравила.

Пройдите внутрь, чтобы начать сюжет дополнения.

В оригинальной Oblivion и издании Game of the Year Edition разработчики забрасывали игрока уведомлениями о DLC сразу по выходу из канализации после обучения. Oblivion Remastered избавилась от них — игроку предстоит самому найти странную дверь, чтобы в журнале появилась отметка о Дрожащих островах.

Получив информацию о двери, можете сразу идти к ней: у дополнения нет каких-либо требований к минимальному уровню персонажа. Помимо этого, сюжет дополнения не запирает за собой прогресс по основному сюжету — перемещаться между обычным миром и Дрожащими островами можно в любой момент.

«Дверь в Нибенейской бухте»

Задание, которое открывает доступ к Дрожащим островам, называется «Дверь в Нибенейской бухте». Оно автоматически добавляется в журнал, если игрок отправляется прямо к двери, но о нем также можно узнать, расспросив NPC о слухах в городах, вроде Бравила. Большинство из них проговорят привычные реплики, вроде рассказов о гильдии воров или Кваче, но рано или поздно кто-то обмолвится о странной двери.

Поскольку каждое крупное поселение в Сиродиле доступно в качестве точки быстрого перемещения, никто не мешает игроку сразу телепортироваться в Бравил и, после короткой прогулки на восток от города, начать дополнение как можно скорее. По прибытию вы найдете стражников, которые поделятся деталями о вратах.

После встречи со стражниками из врат выйдет обезумевший темный эльф по имени Белмин Дрелет, который тут же бросится в атаку. Он — один из многих приключенцев, вошедших во врата и потерявших рассудок. Отбившись от него, игрок услышит таинственный голос, который поманит его на Дрожащие острова.

Так начинается сюжет дополнения. Перейдя порог другого мира, игрок встретит Хаскилла — камердинера Шеогората, даэдрического принца безумия. Можно отказаться от его предложения и вернуться в Сиродил, или принять его и отправиться глубже в острова.

Когда лучше начинать The Shivering Isles

Технически, в дополнение можно пойти в любой момент, но по-хорошему лучше прокачаться хотя бы до 20 уровня.

Oblivion Remastered исправила многие проблемы с масштабированием сложности по уровню, присутствовавшие в оригинальной игре, благодаря чему The Shivering Isles стало гораздо доступнее для низкоуровневых персонажей. Однако лут, который можно отыскать по ту сторону странной двери, лучше подойдет прокачанным игрокам. Иначе уникальные предметы, которые вы найдете, быстро устареют по возвращению в Сиродил.