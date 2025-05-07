Автор GTA I назвал перенос GTA VI разумным

Ведущий автор оригинальной игры Grand Theft Auto Майк Дейли назвал разумным перенос выхода GTA VI. Об этом он заявил в своем блоге BlueSky.

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По словам Дейли, в студии Rockstar приняли правильное решение отложить релиз.

«Они успеют починить все баги, чтобы у геймеров остались от игры наилучшие впечатления», — отметил специалист.

В качестве примера он привел игру Frontier: Elite II, которая вышла с многочисленными ошибками — по мнению Майка Дейли, это произошло из-за жадности разработчиков. Дейли отметил, что даже если бы Rockstar выпустила GTA VI с большим количеством багов, то игра все равно стала бы популярной.

«Так что еще больше впечатляет, что они решили отложить выход», — подытожил геймдизайнер.

На перенос выхода GTA VI на май 2026 года также отреагировал программист Оббе Вермей, в свое время работавший над GTA III, IV, Vice City и San Andreas. Хорошая новость в том, что они определенно уверены, что выпустят игру в мае», — заметил Вермей. По его словам, иначе бы Rockstar не назвала точную дату — 26 мая.

Релиз GTA VI изначально был запланирован на осень 2025 года. Однако в начале мая в Rockstar заявили, что тайтл выйдет через год.

6 мая вышел второй трейлер GTA VI. В нем разработчики показали новые кадры из игры и рассказали историю главных героев — Джейсона и Люсии.