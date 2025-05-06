Вышел второй трейлер GTA 6

Компания Rockstar неожиданно представила новый трейлер предстоящей игры GTA 6. Ролик доступен на YouTube с русскими субтитрами.

В этот раз создатели Grand Theft Auto VI немного раскрыли персонажей и локации предстоящей игры. Как обычно, в сюжете геймеров ждут перестрелки, война с копами, ограбления и так далее.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Ранее стало известно, что GTA 6 не выйдет в этом году — релиз официально намечен на 26 мая 2026 года. По словам владельца Rockstar, это позволит создателям реализовать все творческие задумки и сделать ту игру, которую они хотят.