Екатерина Мизулина и Шаман проведут стрим по MInecraft

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и российский исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) 8 мая проведут совместный стрим по Minecraft, посвящённый 80-летию Победы.

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Пара откроет специальный сервер, на котором проведёт праздничный концерт и виртуальную экскурсию по ключевым местам и событиям ВОВ. Участники смогут получить виртуальные подарки и специальные скины.

Видео доступно в группе ND во «Вконтакте». Права на видео принадлежат Екатерине Мизулиной.

Ранее Мизулина уже открывала сервер в Minecraft — в июне 2023 года пользователи смогли отпраздновать в игре День России.

К слову, благодаря этому Екатерина познакомилась с SHAMAN, о чём позже рассказывала на шоу «Утро.ТНТ»:

На этом стриме была одна из песен Ярослава «Я русский». На следующий день он захотел приехать, познакомиться, пообщаться. Вот так началось наше общение. Достаточно молодёжно, как мне кажется.

Теперь пара проведёт эфир и праздничный ивент в Minecraft вместе, что некоторые считают романтической отсылкой к истории знакомства.