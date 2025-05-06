Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли 2 млн копий за 12 дней

6 мая студия Sandfall похвасталась успехами Clair Obscur: Expedition 33. Спустя 12 дней после релиза тираж ролевой игры превысил 2 млн копий.

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Разработчики поблагодарили геймеров за поддержку и заявили, что «ощущали каждый шаг геймеров на их пути».

Прошло 12 дней, а тираж Clair Obscur: Expedition 33 превысил 2 млн экземпляров. Мы с благоговением наблюдали, как многие из вас начинали свой путь. Чувствуя каждый шаг, каждую эмоцию, каждое откровение вместе с вами. Для тех, кто только что к нам присоединился: добро пожаловать. Завтрашний день наступит.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, PS5, Xbox Series. На агрегаторе Metacritic средняя оценка от критиков составляет 92 балла, от пользователей — 9,6 балла из 10. Игра рассказывает о группе людей, которая отправляется в путешествие с целью победить Художницу. Она выводит на монолит число, и если у человека возраст совпадает с этой цифрой, то он умирает.