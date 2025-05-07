Цены растут, а технологии буксуют: почему игровые консоли все дороже

Рынок игровых платформ находится в непростом положении. Если раньше консоли регулярно дешевели, то теперь, напротив, производители регулярно повышают цены — и виноваты в этом не только торговые войны или нестабильность валют. Портал Ars Technica рассказал, почему цены зависят от чипов и причем здесь закон Мура.

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Что такое закон Мура

Несмотря на свое название, закон Мура — нечто среднее между «наблюдением» и «целью». Гордон Мур, со-основатель Intel, в 1965 году выдвинул предположение, что количество транзисторов, размещаемых на чипах, будет удваиваться примерно каждый год (в 1975-м прогноз сдвинули до двух лет).

Закон Мура сохранял актуальность на протяжении следующих 40 лет отчасти благодаря совершенствованию производственных процессов, используемых при создании кремниевых чипов. Intel, AMD, Samsung и TSMC продолжали разрабатывать новые, более продвинутые способы впихнуть больше транзисторов на одну и ту же маленькую физическую площадь.

Периодически топ-менеджеры из индустрии технологий заявляют, что закон Мура уже «мертв». Не каждый согласен с этим мнением, но факт остается фактом: прогресс в развитии новых производственных технологий действительно замедлился. Он требует гораздо больше времени и финансовых ресурсов, чем раньше. Если инженеры не найдут способ сделать транзисторы субатомными, то рано или поздно индустрия упрется в ограничения законов физики.

Причем здесь игровые консоли? Дело в том, что у размещения все большего количества транзисторов есть побочный эффект — устройства требуют меньше электрического тока для включения и выключения этих транзисторов. Для компьютерных CPU и GPU это хорошо, потому что высвободившиеся ресурсы можно пустить на повышение производительности или другие возможности. Именно по этой причине процессор 2020 года невероятно превосходит чип 2010-го по быстродействию, потребляя примерно тот же объем энергии.

Но консоли задуманы как статичные системы, которые предоставляют одинаковую производительность вне зависимости от внешних факторов. Так разработчики прекрасно знают, на какие характеристики и компоненты ориентироваться, чтобы оптимизировать игры. Поэтому при совершенствовании чипов для консолей единственное преимущество — уменьшенное энергопотребление, которое выливается в понижение температур. Помимо этого, производитель потенциально может получить больше чипов из того же объема сырья, что, теоретически, снижает их стоимость.

Консолидация и миниатюризация

При этом нельзя сказать, что в снижении энергопотребления и цены нет пользы — консоли преобразились благодаря совершенствованию техпроцессов, особенно на стыке 1990-2000 годов.

Для примера можно взять PlayStation 2 и PS2 Slim. Не все оптимизации последней были результатом улучшенных чипов — она также избавилась от слота под жесткий диск и непопулярного порта IEEE 1394, а блок питания стал внешним. Но уменьшение и консолидация чипов платформы впоследствии помогла ей стать еще более легкой и энергоэффективной. Поздние версии Slim вновь получили встроенный блок питания, при этом не прибавив в размерах. Не говоря уже о том, что за этот период цена консоли заметно упала.

Xbox 360 от Microsoft — та же история. Хотя внешне дизайн устройства не слишком менялся за годы жизненного цикла, slim-версия, появившаяся посреди поколения, стала чуть меньше. Но между 2005 и 2010 годами техпроцессы чипов, используемых в X360, уменьшились. От 90 нанометров они дошли до 80, затем до 65 и, наконец, до 45 — Microsoft смогла поместить и CPU, и GPU на один чип. И цена консоли вновь стала ниже.

Другими словами, совершенствование чипов в прошлом влекло за собой целый каскад позитивных эффектов. Уменьшение блоков питания, снижение расхода пластика и металла на производство корпусов, уменьшенные теплоотводы и охладительные системы, упрощение дизайна материнских плат.

Однако замедление темпов прогресса было заметно уже в прошлом поколении консолей, пусть технологические улучшения и снижение цен следовали тому же паттерну. PS4 Slim и Xbox One S перешли на 16 нм процессоры вместо изначальных 28 нм, что привело к удешевлению устройств на $100. Даже Nintendo Switch перешла с 20 нм на 16 нм в Switch Lite.

Sony и Microsoft немного поменяли железо в PlayStation 5 и Xbox Series после релиза оригинальных консолей, но из-за того, что добиться уменьшения чипов сложнее, преимущества инноваций становятся менее заметными. Причем это актуально и для компьютерных CPU/GPU. В середине 2010-х новое поколение GPU от Nvidia означало лучшую производительность по более низким ценам; теперь же людям приходится платить гораздо больше, взамен получая едва заметные улучшения. AMD пришлось поддерживать свою старую платформу AM4 в циркуляции годами, даже после официальной «замены», потому что платы с сокетами AM5 недостаточно дешевы для ПК бюджетного и среднего ценовых сегментов.

Конечно, цены могут пойти на спад в ближайшие годы благодаря торговым соглашениям и удешевлению новейших производственных процессов, но надеяться на это не стоит.