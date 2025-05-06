Студия Saber Interactive выпустила новый трейлер RoadCraft

Студия Saber Interactive и издательство Focus Entertainment выпустили свежий трейлер своей грядущей игры RoadCraft.

© Российская Газета

Ролик выполнен в кинематографичной стилистике.

В проекте геймерам отводится роль главы компании, которая специализируется на восстановлении районов, пострадавших от природных катаклизмов.

По ходу выполнения заданий предстоит расчищать территорию, реконструировать дороги, мосты и другие объекты.

Новый продукт хоть и не является частью серии симуляторов езды по бездорожью, как MudRunner или SnowRunner, но имеет с ними много общего в концептуальном плане.

Релиз запланирован на 20 мая, в российском сегменте Steam уже принимаются предварительные заказы - 2499 руб. просят за стандартное издание и 3099 руб. - за расширенное Rebuild Edition.