Microsoft начнет активнее выпускать игры для PlayStation 5

Microsoft в 2025 году выпустит по меньшей мере десять игр собственных студий для PlayStation 5. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер Zuby_Tech.

© кадр из игры

Согласно источнику, в 2025 году на PlayStation 5 выйдет сразу десять проектов Microsoft, включая Age Of Mythology, Indiana Jones and The Great Circle, Tony Hawk's Pro Skater 3+4, Forza Horizon 5, Age Of Empires II: Definitive Edition, Doom: The Dark Ages, Gears of War: Reloaded, The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4 и Call of Duty.

По слухам, позднее к этому списку могут присоединиться Starfield, Hellblade 2 и даже серия шутеров Halo.

Корпорация Microsoft продолжает курс на расширение аудитории своих игровых продуктов, объявив о выпуске ряда значимых проектов на PlayStation 5. Решение отказаться от строгой эксклюзивности вызвало неоднозначную реакцию в игровом сообществе: владельцы PS5 приветствуют нововведения, тогда как часть аудитории Xbox выражает недовольство.

Так, уже вышедшие на PlayStation 5 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и Forza Horizon 5 вошли в топ-3 самых скачиваемых игр в Северной Америке и Европе.

