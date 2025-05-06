Asus выпустит золотую видеокарту для шейхов

Компания Asus представит видеокарту GeForce RTX 5080 ROG Astral Dhahab с эксклюзивным дизайном для рынков Ближнего Востока. Об этом сообщает портал Videocardz.

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Ранее Asus выпустила флагманскую GeForce RTX 5090 в аналогичном исполнении. В техническом плане новая эксклюзивная RTX 5080 не будет особо отличаться от стандартной ROG Astral OC. Тем не менее новинке приписывают разогнанную частоту и позолоченный кожух, украшенный арабской каллиграфией, а также позолоченные радиатор охлаждения и кронштейн.

Ожидается, что, несмотря на схожие характеристики, стоимость этой модели будет выше базовой версии.

На данный момент официальная информация о видеокарте на региональных сайтах Asus отсутствует. Согласно данным Videocardz, эта модель может выйти под названием Core. Дата презентации и примерная стоимость GeForce RTX 5080 ROG Astral Dhahab пока не раскрываются.

Представленная в феврале ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition предлагается в ОАЭ по цене от 35 тыс. дирхам (около 780 тыс. руб.), в то время как базовая ROG Astral GeForce RTX 5090 OC стоит от $3100 (около 253,9 тыс. руб.).

Ранее Lenovo представила стильный компьютер с поворотным экраном и видеокартой Nvidia.