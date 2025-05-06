Представлен Lenovo Yoga 27 AIO — моноблок с поворотным экраном и RTX 4050

Lenovo показала обновленный моноблок Yoga 27 AIO — универсальное устройство для работы, творчества и ИИ-задач.

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Новинка получила свежий процессор Intel Core Ultra 9, дискретную видеокарту RTX 4050 и 27-дюймовый дисплей, который можно повернуть вертикально. Продажи стартуют в Китае 8 мая.

Экран с разрешением 2.5K (2560 × 1440) и частотой 120 Гц охватывает 99% sRGB и сертифицирован TÜV Rheinland и EyeSafe 2.0. Он поддерживает вращение на 90°, наклон, поворот и регулировку по высоте — удобно как для видеомонтажа, так и для чтения вертикальных документов.

Внутри — процессор Core Ultra 9 285H (TSMC 3 нм), 32 ГБ LPDDR5X-памяти и терабайтный SSD. Система охлаждения с тепловыми трубками и тихим 12-см вентилятором удерживает шум ниже 28 дБ. За графику отвечает RTX 4050, которая, вместе с NPU, дает до 293 TOPS производительности для ИИ.

Из интересных фишек можно отметить инфракрасную камеру с распознаванием лица, 4 динамика JBL с Dolby Atmos, USB-C с 95-ваттной зарядкой, HDMI in/out и поддержку ассистента Xiaotian с ИИ DeepSeek прямо на устройстве.

Цена — от 9499 юаней (~$1306) за базовую версию и 12 999 юаней (~$1788) за модель с RTX 4050.