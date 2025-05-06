Разработчики игр обеспокоены законом о регулировании отрасли

Игровые ассоциации направили комментарии к законопроекту о регулировании игровой отрасли, внесенному в Госдуму в конце 2024 года. Участников рынка беспокоит то, что предлагаемые меры могут затормозить развитие игровой отрасли в стране.

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Сразу несколько видеоигровых ассоциаций, в том числе Организация РВИ, Р.А.Д.И. Видеоигр, АРКИ, АРМЕТ и другие, выразили обеспокоенность в связи с работой над законопроектом о регулировании видеоигровой отрасли и теми рисками для развития отрасли, которые могут сопровождать его принятие в нынешнем виде. Авторы писем, направленных на имя главы профильного комитета Госдумы Сергея Боярского и руководителя рабочей группы вице-спикера Петра Толстого, обращают внимание на негативное отношение к игровой отрасли как таковой.

"Дублирование положений Закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и по сути такое выделение видеоигр в качестве "особо опасного контента", который требует отдельного регулирования, отличного от кино, музыки и анимации, противоречит не только здравому смыслу, но и другому не так давно принятому федеральному закону", - говорится в письме Организации РВИ.

Там отмечают, что законопроект отменяет действие в отношении видеоигр Закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", "что тоже плохо, так как этот закон устанавливает четкие и универсальные ограничительные нормы".

"К сожалению, существует риск, что законотворцы не проявляют должного интереса к текущей ситуации в нашей отрасли, что может привести к отсутствию готовности защищать ее интересы. Особенно это актуально в условиях недостаточного понимания специфики индустрии и взаимных интересов среди коллег", - комментирует глава Организации РВИ Василий Овчинников.

В Роскомнадзоре полагают, что при подготовке закона необходимо услышать все стороны

"Законопроект в текущем виде фактически запретит либо существенно осложнит деятельность крупнейших международных площадок распространения игр (Steam, GOG и др.) в России, что нанесет вред непосредственно самим российским разработчикам и издателям - они не смогут законно размещать и распространять свои игры на этих площадках, вследствие чего отечественные видеоигры просто пропадут с мирового рынка", - уверен гендиректор компании "БУКА" Александр Тебуев.

О необходимости совместно с отраслью вырабатывать подходы к регулированию игровой сферы говорил на "круглом столе" в Роскомнадзоре глава службы Андрей Липов.

"Мы в состоянии вместе решать проблемы, с которыми сталкивается индустрия. Для этого необходимо прислушиваться к мнению всех участников игрового рынка: разработчиков, владельцев платформ и самих игроков", - подчеркнул глава Роскомнадзора.

По его словам, любое регулирование, особенно государственное, требует внимательной оценки предлагаемых механизмов и их эффективности. Один из инициаторов законопроекта, депутат Госдумы, первый зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, глава РОЦИТ Антон Горелкин отмечает, что законопроект разрабатывался для поддержки отечественной отрасли.