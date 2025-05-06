Почему разработка GTA VI затянулась почти на 10 лет

Затянувшаяся почти на 10 лет разработка видеоигры Grand Theft Auto (GTA) VI подогревает интерес фанатов, но их терпению тоже приходит конец, поэтому цена ошибки для Rockstar Games очень высока, сказал в эфире НСН директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко.

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Разработчик Rockstar Games ранее сообщил, что релиз игры GTA VI переносится на 26 мая 2026 года. Ранее датой выхода называли 10 октября 2025 года. Кроме того, издание Businessbulls отмечает, что разработка GTA VI обошлась в два миллиарда долларов — больше, чем строительство самого высокого здания в мире Бурдж-Халифы. Горбаченко объяснил рядом факторов столь долгую разработку новой части серии GTA, подчеркнув, что цена ошибки разработчиков крайне высока.

«На мой взгляд, долгий цикл разработки — результат сочетания сразу нескольких факторов. Во-первых, технологическая сложность. Современные видеоигры — это уже не просто код и графика, а сложные симуляции с продвинутым ИИ, физикой, анимацией и онлайн-инфраструктурой. Rockstar стремится сделать GTA VI эталоном для жанра на несколько следующих лет. Это огромный труд, который требует времени. Во-вторых, высочайший уровень детализации. Серии GTA и Red Dead Redemption известны беспрецедентным вниманием к деталям — от поведения неигровых персонажей (NPC) до реалистично проработанных в деталях игровых миров, где вода отбрасывает блики на солнце, листва и трава мерно колышутся под порывами ветра, обувь пачкается в грязи, одежда запыляется, а все предметы отбрасывают реалистичные тени. Такая полировка даже с учетом использования ИИ невозможна в сжатые сроки. В-третьих, нельзя забывать про онлайн-компонент. GTA Online приносит миллиарды, поэтому GTA VI наверняка будет иметь масштабный мультиплеер. А балансировка и адаптация онлайн-компонента под долгосрочную пользовательскую поддержку добавляют годы разработки», - сказал собеседник НСН.

По его словам, в случае успеха GTA VI игра окупится как для разработчиков, так и для фанатов.

«Кроме того, нельзя не учитывать моральное устаревание софта и железа во время разработки. За минувшие восемь лет поколение консолей сменилось с PS4/Xbox One на PS5/Xbox Series, изменились стандарты, возросли требования к графике и производительности. Поэтому в процессе разработки студия вынуждена адаптировать свой проект под новые технологические реалии. Конечно, терпение фанатов на исходе, они устают годам ждать. Но, с другой стороны, ожидание подогревает искушение. Чем более долгожданная игра, тем большие надежды на нее возлагаются. И поэтому цена ошибки для Rockstar критически высока. С другой стороны, если GTA VI оправдает долгие ожидания и повторит успех пятой части (продажи превысили 185 миллионов копий, а прибыль от них оказалась более восьми миллиардов долларов), эти инвестиции и годы ожиданий окупятся с лихвой и для разработчиков, и для фанатов», - заключил Горбаченко.

Ранее Горбаченко заявил «Радиоточке НСН», что учитывая масштабы разработчика Rockstar Games и их амбиции, вложенные в создание GTA VI два миллиарда долларов являются астрономической, но оправданной суммой, ведь это будет не просто игра, а новый эталон для всей видеоигровой индустрии.