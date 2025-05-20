Сезон 2.5 в Marvel Rivals: дата релиза, способности Альтрона и нерфы

Marvel Rivals продолжает получать активную пост-релизную поддержку — в конце мая в игре начнется очередной сезон, который добавит в проект много нового контента. Портал PC Gamer рассказал, что известно о сезоне 2.5 на данный момент.

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Дата релизе сезона 2.5

Сезон 2.5 в Marvel Rivals стартует 30 мая 2025. Перед релизом в 12 часов по московскому времени серверы должны уйти на техобслуживание примерно на два-три часа.

Новый сезон продлится примерно шесть недель — после этого в игре начнется полноценный третий сезон, который в очередной раз встряхнет мету. По факту, начиная с 3 сезона разработчики собираются выпускать обновления чаще: каждый сезон будет длиться всего два месяца. А это значит, что в игре каждый месяц начнут появляться новые герои.

Альтрон в Marvel Rivals

Единственный и неповторимый Альтрон появится в Marvel Rivals с началом сезона 2.5. Несмотря на свою не самую дружелюбную природу, Альтрон — стратег, поддерживающий товарищей по команде баффами и лечением.

Хотя разработчики пока официально не анонсировали набор способностей героя, он давно утек в Сеть благодаря инсайдерам.

Основная атака. Огненный энергетический луч.

Огненный энергетический луч. Ультимативная способность . Вызывает дронов, которые атакуют противников или лечат союзников.

. Вызывает дронов, которые атакуют противников или лечат союзников. Способность №1 . Приказывает большому дрону сопровождать союзника. Дрон постоянно лечит всех союзников в радиусе действия, а сопровождаемый герой получает дополнительное лечение.

. Приказывает большому дрону сопровождать союзника. Дрон постоянно лечит всех союзников в радиусе действия, а сопровождаемый герой получает дополнительное лечение. Способность №2. Вызывает дронов, дающих бонус к максимальному здоровью всем союзникам в радиусе действия, к Альтрону и герою, выбранному целью первой способности.

Вызывает дронов, дающих бонус к максимальному здоровью всем союзникам в радиусе действия, к Альтрону и герою, выбранному целью первой способности. Пассивная способность. Медленное падение при удерживании кнопки прыжка.

Медленное падение при удерживании кнопки прыжка. Передвижение. Позволяет Альтрону быстро подлететь в указанную точку, после чего переводит его в режим свободного полета.

Патч и изменения в балансе