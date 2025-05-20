Сезон 2.5 в Marvel Rivals: дата релиза, способности Альтрона и нерфы
Marvel Rivals продолжает получать активную пост-релизную поддержку — в конце мая в игре начнется очередной сезон, который добавит в проект много нового контента. Портал PC Gamer рассказал, что известно о сезоне 2.5 на данный момент.
Дата релизе сезона 2.5
Сезон 2.5 в Marvel Rivals стартует 30 мая 2025. Перед релизом в 12 часов по московскому времени серверы должны уйти на техобслуживание примерно на два-три часа.
Новый сезон продлится примерно шесть недель — после этого в игре начнется полноценный третий сезон, который в очередной раз встряхнет мету. По факту, начиная с 3 сезона разработчики собираются выпускать обновления чаще: каждый сезон будет длиться всего два месяца. А это значит, что в игре каждый месяц начнут появляться новые герои.
Альтрон в Marvel Rivals
Единственный и неповторимый Альтрон появится в Marvel Rivals с началом сезона 2.5. Несмотря на свою не самую дружелюбную природу, Альтрон — стратег, поддерживающий товарищей по команде баффами и лечением.
Хотя разработчики пока официально не анонсировали набор способностей героя, он давно утек в Сеть благодаря инсайдерам.
- Основная атака. Огненный энергетический луч.
- Ультимативная способность. Вызывает дронов, которые атакуют противников или лечат союзников.
- Способность №1. Приказывает большому дрону сопровождать союзника. Дрон постоянно лечит всех союзников в радиусе действия, а сопровождаемый герой получает дополнительное лечение.
- Способность №2. Вызывает дронов, дающих бонус к максимальному здоровью всем союзникам в радиусе действия, к Альтрону и герою, выбранному целью первой способности.
- Пассивная способность. Медленное падение при удерживании кнопки прыжка.
- Передвижение. Позволяет Альтрону быстро подлететь в указанную точку, после чего переводит его в режим свободного полета.
Патч и изменения в балансе
- Грут и Капитан Америка станут менее живучими
- Нерф урона Человека-паука
- Ультимативная способность Доктора Стренджа будет дешевле
- Бафф урона Зимнего Солдата
- Изменения для Черной вдовы, Мистера Фантастика, Алой ведьмы, Пени Паркер, Джеффа и Ракеты
- Прирост или потеря очков в соревновательном режиме будут рассчитываться больше из результативности игрока, нежели итога матча.