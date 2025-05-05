Как вступить в гильдию магов в Oblivion Remastered
В Oblivion Remastered вступить в гильдию магов стоит даже тем, кто не собирается активно пользоваться магией. Помимо типичных привилегий, вроде места для ночлега и доверия ее членов, гильдия магов открывает доступ к настоящей сокровищнице алхимических инструментов и ингредиентов. Портал PC Gamer рассказал, как к ней присоединиться.
Как вступить в гильдию магов
Маги, в отличие от воров или убийц Темного братства, не скрываются и не работают в подполье. Никаких минусов вступление в гильдию магов не сулит — только плюсы. Да и шаги, которые надо предпринять, значительно проще.
- Переместитесь в любой город, кроме Имперского или Квача. В Имперском городе нет регионального отделения гильдии магов — там расположен престижный Университет волшебства. А Квач, к сожалению, по большей части в руинах.
- Найдите гильдию магов в выбранном городе. Например, в Бруме она находится на севере города, рядом с гильдией воинов.
- Найдите лидера регионального отделения и поговорите с ним о вступлении. Имейте в виду, что, если вы заявитесь в гильдию ночью, лидер может спать в своих покоях. Просто вернитесь туда утром или днем. Помимо этого, игроки, за чью голову назначена награда, не могут официально вступить в гильдию.
Лидеры гильдий магов в разных городах
- Анвил — Карахил
- Бравил — Куд-Ай
- Брума — Жанна Франсорик
- Чейдинхол — Фалкар
- Коррол — Тикиус
- Лейавин — Дагайл
- Скинград — Адриенн Берен
Как получить доступ к Университету волшебства
Университет волшебства в Имперском городе — элитное учебное учреждение, зарезервированное эксклюзивно для членов гильдии магов. Любой посетитель может войти в лобби, но для того, чтобы получить доступ к кладезю самых ценных знаний, нужно подняться в ранге. А для этого игроку необходимо заручиться рекомендациями от лидеров всех региональных отделений гильдии, выполнив их задания.
Если вы уже являетесь членом гильдии, то в разговоре с лидерами будет опция, которая позволит узнать об их проблемах. Задания и способы их прохождения варьируются: кто-то попросит найти пропавшие магические артефакты, а кто-то — устранить волшебника-ренегата.