Как вступить в гильдию магов в Oblivion Remastered

В Oblivion Remastered вступить в гильдию магов стоит даже тем, кто не собирается активно пользоваться магией. Помимо типичных привилегий, вроде места для ночлега и доверия ее членов, гильдия магов открывает доступ к настоящей сокровищнице алхимических инструментов и ингредиентов. Портал PC Gamer рассказал, как к ней присоединиться.

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Как вступить в гильдию магов

Маги, в отличие от воров или убийц Темного братства, не скрываются и не работают в подполье. Никаких минусов вступление в гильдию магов не сулит — только плюсы. Да и шаги, которые надо предпринять, значительно проще.

Переместитесь в любой город, кроме Имперского или Квача. В Имперском городе нет регионального отделения гильдии магов — там расположен престижный Университет волшебства. А Квач, к сожалению, по большей части в руинах. Найдите гильдию магов в выбранном городе. Например, в Бруме она находится на севере города, рядом с гильдией воинов. Найдите лидера регионального отделения и поговорите с ним о вступлении. Имейте в виду, что, если вы заявитесь в гильдию ночью, лидер может спать в своих покоях. Просто вернитесь туда утром или днем. Помимо этого, игроки, за чью голову назначена награда, не могут официально вступить в гильдию.

Лидеры гильдий магов в разных городах

Анвил — Карахил

Бравил — Куд-Ай

Брума — Жанна Франсорик

Чейдинхол — Фалкар

Коррол — Тикиус

Лейавин — Дагайл

Скинград — Адриенн Берен

Как получить доступ к Университету волшебства

Университет волшебства в Имперском городе — элитное учебное учреждение, зарезервированное эксклюзивно для членов гильдии магов. Любой посетитель может войти в лобби, но для того, чтобы получить доступ к кладезю самых ценных знаний, нужно подняться в ранге. А для этого игроку необходимо заручиться рекомендациями от лидеров всех региональных отделений гильдии, выполнив их задания.

Если вы уже являетесь членом гильдии, то в разговоре с лидерами будет опция, которая позволит узнать об их проблемах. Задания и способы их прохождения варьируются: кто-то попросит найти пропавшие магические артефакты, а кто-то — устранить волшебника-ренегата.