Производители аксессуаров придумали способ кастомизации Switch 2

На различных торговых онлайн-площадках появились предложения о продаже декоративных боковых накладок, предназначенных, предположительно, для кастомизации контроллеров будущей игровой системы Nintendo Switch 2. Об этом сообщает издание DTF.

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Появление этих аксессуаров у сторонних продавцов косвенно указывает на потенциальную конструктивную особенность Joy-Con 2, позволяющую снимать и менять боковые панели.

Стоит отметить, что сама компания Nintendo пока не делала официальных заявлений о том, будут ли боковые элементы контроллеров Switch 2 съемными. Однако, если такая функция предусмотрена, не исключено, что в дальнейшем Nintendo сама предложит покупателям официальные сменные панели для кастомизации своих устройств.

Вместе с тем, судя по изображениям представленных в продаже декоративных панелей, цвет области непосредственно под аналоговым стиком контроллера, по всей видимости, останется неизменяемым. Этот аспект может накладывать определенные ограничения на возможности полной визуальной персонализации, даже при наличии съемных боковых частей.

Традиционно Nintendo предлагает потребителям приобретать контроллеры целиком в различных цветовых исполнениях. Ожидается, что эта практика продажи отдельных контроллеров в разнообразной палитре сохранится и для Switch 2.

Релиз Nintendo Switch 2 ожидается 5 июня 2025 года.

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