Решение о переносе GTA 6 приняли в последнюю минуту

Фанаты GTA 6 в недоумении. 2 мая Rockstar Games шокировала своим внезапным объявлением о переносе GTA 6, но, казалось бы, истинные поклонники студии уже привыкли к таким «сюрпризам». И все было бы нормально, если бы пользователи сети не заметили странную деталь — Rockstar до сих пор не поменяла дату на официальном веб-сайте.

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Если зайти на страницу компании, то можно увидеть, что на главном экране до сих пор красуется постер с подписью «Coming 2025», хотя сама новость о переносе имеет актуальную дату — 26 мая 2026 года.

Это породило множество дискуссий в сети, ведь сложно представить, что такой гигант игровой индустрии попросту не подготовился к переносу самой ожидаемой игры. Постер со старой датой висит не только на сайте Rockstar, но и в каждой социальной сети компании.

Поклонники разделились на два лагеря:

Одни считают, что это действительно промах студии, которая могла в последний момент принять решение, а материалы просто не успеть подготовить, и решила «доделать работу» после выходных.

Другие же предполагают, что причина гораздо сложнее и интереснее. Уже через 10 дней, 15 мая, Take-Two проведет отчетную конференцию , на которой, вероятнее всего, разработчики поделятся новостями о GTA 6. Возможно, в этот день может появиться что-то по типу нового постера, скриншотов или, вдруг, второго трейлера.