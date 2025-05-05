Российская студия выпустила игру про императрицу Елизавету

Российская студия «Много Много игр» объявила о выходе своей новой визуальной новеллы «Сердце Империи». Игра посвящена заговорам и борьбе за власть в России XVIII века при дворе императрицы Елизаветы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Много Много игр».

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«Сердце Империи» представляет собой мобильной приложение для iOS и Android, выполненное в жанре визуальной новеллы, отличающимся высокой вариативностью сюжета. Каждое решение игрока, по заявлению разработчиков, влияет на развитие истории и приводит к одному из нескольких финалов.

В центре повествования «Сердца Империи» — дворяне, приближенные российской императрицы Елизаветы Петровны, вовлеченные в водоворот политических и любовных интриг. Игрокам предстоит заводить союзы, раскрывать заговоры и даже изменять ход истории. Игра предлагает сеттинг, основанный на реальных событиях и атмосфере эпохи Российской Империи XVIII века.

Разработчики отмечают, что формат визуальной новеллы, сочетающий элементы интерактивной литературы и визуального искусства, позволяет донести сложные исторические сюжеты и глубокие темы до широкой аудитории в увлекательной и доступной форме.

До этого студия «Много Много игр» выпустила интерактивную новеллу «Смута: Зов сердца», собравшую более 100 000 загрузок.

Игра уже доступна на платформе интерактивных новелл Lagerta, а также в Google Play и App Store.

Ранее создатели «Русов против ящеров» сообщили о разработке новой игры.