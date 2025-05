Elden Ring: Nightreign, Doom: The Dark Ages и Monster Train 2: во что поиграть в мае

Ежегодная игровая засуха подбирается ближе, но май будет достаточно богатым на интересные релизы — от независимых проектов до крупнейших блокбастеров 2025 года. Мы собрали самые ожидаемые релизы месяца и рассказываем, во что можно поиграть в мае.

Among Us 3D — 6 мая

Among US 3D — не что иное как порт VR-версии хитового патигейма для обычных ПК. Интерфейс, приспособленный для гарнитур виртуальной реальности, адаптировали под обычные мониторы, а остальные механики останутся нетронутыми. Тем, кто устал от обычной Among Us и хочет как-то разнообразить хорошо знакомую игру, стоит попробовать.

Captain Blood — 6 мая

Пожалуй, один из самых ожидаемых релизов среди поклонников «потерянных» игр и истории российского геймдева. Разработка «Приключений капитана Блада» началась еще в 2003 году внутренней командой издателя «Акелла», но по множеству причин проект застрял в производственном аду почти на четверть века. И теперь, благодаря публикации исходного кода, игра эпохи PS2 выйдет в 2025-м — уже от других людей.

The Midnight Walk — 8 мая

Новый проект от авторов Lost in Random — вновь очаровательно мрачный, но в то же время милый, как мультфильм Тима Бертона В The Midnight Walk игроку предстоит подружиться с человечком-фонарем и совершить путешествие по опасному, вылепленному из глины миру, полному жутких чудовищ и завораживающих пейзажей. Отдельно разработчики подчеркивают анимацию: игра целиком анимирована вручную.

Labyrinth of the Demon King — 13 мая

Хардкорный dungeon crawler, вдохновленный японским фольклором и ранними проектами FromSoftware. В Labyrinth of the Demon King игрок станет одиноким солдатом, который должен отыскать и победить Короля демонов в феодальной Японии, пораженной потусторонней скверной. Проект стилизован под хорроры эпохи PS1 и, по словам разработчика, бросит вызов даже искушенным фанатам жанра.

Doom: The Dark Ages — 15 мая

Палач Рока возвращается! Doom: The Dark Ages расскажет о становлении одного из самых узнаваемых героев видеоигр и его прошлом. id Software вновь намерена встряхнуть устоявшиеся механики Doom благодаря множеству новых фишек, включая щит-бензопилу, боевую систему с акцентом на парирование, гораздо более масштабные поля битв и целый бестиарий новых врагов. Подписчикам Game Pass Ultimate игра будет доступна бесплатно в день релиза.

Capcom Fighting Collection 2 — 16 мая

Capcom продолжает переиздавать свои старые проекты с поддержкой современных технологий и обновленного сетевого кода. В сборник Capcom Fighting Collection 2 войдут менее популярные, но культовые проекты: от серии Capcom vs. SNK до Power Stone и Project Justice.

Roadcraft — 20 мая

Roadcraft — новый проект авторов MudRunner и SnowRunner, который выводит франшизу о бездорожье на новый уровень амбиций. Игроку предстоит не доставлять грузы, но заниматься восстановлением инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. А для этого предстоит управлять целым парком специализированной техники, координируя усилия разных групп. Причем заниматься этим делом можно будет как в одиночку, так и в кооперативном режиме на 4 игроков.

Monster Train 2 — 21 мая

После неудачной тактической стратегии Inkbound создатели Monster Train решили вернуться к тому, что у них получается отлично — карточным roguelike. Продолжение Monster Train предложит фанатам оригинала тонны нового контента, от играбельных кланов демонов до карт и ангельских захватчиков, нападающих на локомотив из Ада. К тому же, в сиквеле игроки смогут настраивать сам поезд — это должно добавить в механики дополнительную глубину.

Onimusha 2: Samurai’s Destiny — 23 мая

Похоже, Capcom в преддверии выхода Onimusha: Way of the Sword намеренна переиздать всю трилогию Onimusha — после удачного ремастера первой части пришло время второй. Samurai’s Destiny не только более амбициозна, чем предшественница, но и более масштабна: игра расскажет историю целой банды охотников на демонов, путешествующих по феодальной Японии.

Elden Ring: Nightreign — 29 мая

Наконец, завершит череду майских релизов Elden Ring: Nightreign — кооперативный спин-офф хита FromSoftware. Группам из трех игроков предстоит выживать на клочке Междуземья из оригинальной игры, параллельно прокачиваясь и побеждая противников. Одна сессия состоит из нескольких игровых дней и ночей, а боссы, враги и снаряжение каждый раз выбираются случайно. По сути, Nightreign будет гибридом знакомых soulslike-механик и roguelite.