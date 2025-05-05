5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Roguelite-боевик от российских разработчиков. В мире Kiborg заключенным не дают умереть, прежде чем они не отбудут свое наказание целиком, и это проблема для протагониста, приговоренного к 1 300 годам тюрьмы. Сократить срок можно лишь одним способом — приняв участие в жестоком реалити-шоу, где модифицированные заключенные-киборги сражаются с ордами бандитов. Игроков ждет экшен от третьего лица, изобретательное насилие и множество вариантов стиля игры.

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Despelote — маленькая ностальгическая история о детстве, любви к футболу и мечтах. Игра разворачивается на улицах столицы Эквадора в начале 2000-х, а главный герой — обычный мальчишка, играющий в дворовый футбол. Прохожие и жители города по-разному реагируют на мяч, и, если верить отзывам, его физическая модель получилась неожиданно забавной.

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Ролевой боевик, сочетающий депрессивный сюрреализм и гримдарк-сеттинг, напоминающий Wahammer. Moroi также не стесняется жестокости и довольно мерзких дизайнов монстров. Помимо привычных «боевиковых» элементов, в игре также хватает и головоломок; Moroi со стороны похожа на roguelike, но по факту — сюжетная игра без процедурной генерации.

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Brany Skeldalu — чешский пошаговый dungeon crawler, изначально вышедший в 1998 году. На сегодняшний день игра перешла в статус freeware, поэтому при желании в нее можно поиграть и бесплатно, но версия для Steam получила встроенную локализацию на английском и поддержку достижений. При прохождении желательно держать под рукой pdf-мануал.

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Triage очевидно вдохновлена «Мором» — или Pathologic в англоязычной локализации. Игрок возьмет на себя роль медика, которого отправляют в полузаброшенный город, чтобы изучить некую таинственную болезнь. Проблема в том, что протагонисту не хватит ресурсов на лечение каждого пациента, поэтому придется решать, кого спасать, а кого — нет. И каждое решение способно повлиять на развитие сюжета.