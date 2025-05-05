Steam разрабатывает новый VR-шлем Deckard

По данным инсайдера и датамайнера Максима Полетаева, выступающего в соцсетях под ником Gabe Follower, в последнем обновлении SteamVR упоминается новая вариация VR-гарнитуры от компании Valve под названием Deckard. Об этом Gabe Follower написал в своем Telegram-канале.

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Gabe Follower высказал предположение, что американские тарифы несколько скорректировали первоначальные сроки, но компания по-прежнему ориентируется на выпуск в 2025 году.

Напомним, что компания Valve уже имеет опыт на рынке VR: в 2019 году была представлена гарнитура Valve Index, ставшая одной из популярных моделей в данной категории устройств. Позднее компания также полноценно выпустила обновленную версию интерфейса Steam для VR-устройств – SteamVR 2.0.

До недавнего времени информация о Deckard циркулировала исключительно на уровне слухов. Одним из ключевых инсайдеров по этой теме считался Брэд Линч, известный своими точными утечками о внешнем виде гарнитур Quest 3 и Pro задолго до их анонса. Им высказывались предположения, что устройство может выйти в 2024 году, а его стоимость превысит $1000 за комплект. Однако эта информация не подтвердилась.

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