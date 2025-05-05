Купить PlayStation 5 стало выгоднее, чем Xbox Series S

После резкого повышения цен от Microsoft, консоль Xbox Series S на фоне PS5 смотрится бледно.

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1ТБ модель Series S теперь стоит $429, тогда как PS5 Slim Digital с такой же памятью и игрой Astro Bot в комплекте обойдется всего в $399. Это не только дешевле, но и выгоднее: у PlayStation производительность выше, нет графических компромиссов, да и SSD такой же на 1ТБ.

Раньше Series S была очевидным выбором как «входной билет» в мир консолей нового поколения. Но сейчас — с меньшей мощностью (4 TFLOPS против 10.28 у PS5), урезанной оперативкой и упором на 1440p — она проигрывает по всем фронтам. Тем более, что PS5 Slim Digital — это полноценная консоль без урезаний и с возможностью позже докупить дисковод.

Xbox по-прежнему остаётся привлекательным выбором за счёт Game Pass, облачных сохранений и экосистемы. Но если вы не привязаны к этим сервисам, а просто хотите мощную и доступную консоль — выбор очевиден. Сейчас PS5 предлагает больше за меньшие деньги.