Профессиональная RTX PRO 6000 Blackwell оказалась слабее RTX 5090

Не так давно NVIDIA представила новую видеокарту для рабочих станций — RTX PRO 6000 Blackwell. Но первые тесты в Geekbench показали неожиданный результат: она уступает флагманской игровой RTX 5090.

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PRO 6000 построена на том же чипе GB202, что и RTX 5090, но имеет больше CUDA-ядер — 24064 против 21760, выше частоту (2617 МГц) и 96 ГБ ECC-памяти GDDR7. Однако в OpenCL-бенчмарке она набрала лишь 368219 баллов, тогда как RTX 5090 — 376858. Разница — около 2,3%.

Причины — предположительно сырой драйвер, а также ограничения по энергопотреблению. PRO 6000 бывает в двух вариантах: Max-Q (300 Вт) для компактных рабочих станций и серверный (до 600 Вт) для максимальной производительности. В тесте использовался Max-Q.

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RTX PRO 6000 также отличается модульной конструкцией и новым типом питания (вместо стандартного 12V 6×2 — контактные площадки).

Цена на американском рынке указана как $8565. Но не исключено, что это временный плейсхолдер.