В каталоге Best Buy появилась первая видеокарта RTX 5060

Best Buy создал страницу самой недорогой видеокарты серии RTX 50XX. Ею стала PNY GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти формата GDDR7.

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Новинка основана на чипе GB206 и предлагает 3840 ядер CUDA. Цена — $299. Продажи ожидаются 19 мая, в день старта выставки Computex 2025.

Это разогнанная версия с двумя вентиляторами и поддержкой PCIe 5.0. Однако из-за ограниченного объема VRAM и, вероятно, x8-интерфейса — пользователи PCIe 4.0 могут столкнуться с просадками fps, как это было с RTX 5060 Ti 8 ГБ.

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Пока карта числится как «распродана», но, возможно, скоро появится в рамках предзаказа. MSRP для обычной версии NVIDIA еще не подтвержден.