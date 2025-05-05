Minecraft запустили на 20-летней видеокарте с 8 МБ памяти

YouTube-канал Budget-Builds Official запустил Minecraft на видеокарте 2005 года с всего 8 МБ видеопамяти (VRAM). Как сообщает Tom’s Hardware, эксперимент провели на старом ПК с Windows XP, процессором AMD Athlon 64 и 1 ГБ оперативной памяти. Использовалась видеокарта 3D Phantom XP-2800 от Pine Technology с чипом SIS 305.

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Для запуска Minecraft Alpha, ранней версии игры, пришлось снизить разрешение до минимального и отключить большинство графических настроек. Итог — около 18–20 кадров в секунду (FPS). Современные требования Minecraft включают Windows 10, 2 ГБ оперативной памяти и видеокарты уровня Intel HD Graphics 4000.

8 МБ — ничтожный объем по сравнению с современными картами, где десятки гигабайт стали нормой. Успех эксперимента сравнивают с запуском Doom на неподходящем оборудовании, что стало своеобразным “вызовом”.