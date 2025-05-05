Благодаря Minecraft ученые поняли, как люди учатся в реальной жизни

Видеоигра Minecraft, модифицированная учёными, помогла понять, что делает людей такими хорошими учениками. Подробнее об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Communications.

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По словам экспертов, люди, которые в Minecraft меняют стратегии в подходящие моменты, оказываются успешными учениками.

В рамках нового исследования 128 участников искали награды в модифицированной игре. Им нужно было найти ресурсы, спрятанные в блоках. Иногда в этих блоках они находили приз - арбуз или тыкву. Этот приз отмечался синими плавающими кругами, которые образовывали вспышку, видимую другим игрокам

© Charley Wu

Всего было две версии игры: в одной угощения распределялись случайным образом, а в другой угощения были группированы специально. Во втором случае если человек находил тыкву, то был высокий шанс того, что другие тыквы находятся поблизости.

Испытуемые искали угощения либо в одиночку, либо в группе из четырёх человек в любом темпе игры. Учёные обнаружили, что лучшие собиратели плавно меняли стратегии вне зависимости от того, сами они искали или с кем-то. Другими словами, лучше всего справлялись те, кто был наиболее гибок.