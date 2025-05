Насколько велика разница между бюджетными RX 580 и RX 6600

В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech эксперрт продемонстрировал, как себя показывают в Full HD видеокарты RX 6600 и RX 580.

© Ferra.ru

Oblivion Remastered запускалась с пресетом Medium, TSR AA, Lumen Low. В среднем в ней удалось получить 23 к/с (RX 580) и 46 к/с (RX 6600).

The Last of Us Part II шла на настройках графики High, No Upscale, TAA Native. Средний FPS здесь составлял 54 к/с (580) и 88 к/с (6600).

Игра Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой High. В среднем в ней частота кадров находилась в районе 34 к/с (580) и 67 к/с (6600).

В игре Kingdom Come Deliverance 2 с пресетом Medium, SMAA T2X средний FPS равнялся 43 к/с (580) и 79 к/с (6600).

God of War Ragnarok шла с графикой High, TAA Native. Средняя производительность в ней составляла 34 к/с (580) и 53 к/с (6600).

© NJ Tech

Игра Stalker 2 тестировалась с пресетом Medium, TAA Native. Средний FPS составлял в ней 23 к/с (580) и 60 к/с (6600).

В игре Black Myth Wukong с графикой Medium, TSR Upscale, 100% Resolution средняя производительность была на уровне 28 к/с (580) и 53 к/с (6600).

Fortnite запускалась на настройках графики Low, TSR Epic, DirectX 11. В среднем частота кадров здесь равнялась 44 к/с (580) и 131 к/с (6600).

PUBG шла с пресетом Ultra, 100% Scale, DX11 Enchanced. Производительность в среднем составляла в этой игре 71 к/с (580) и 136 к/с (6600).

CS 2 тестировалась с графикой High, FSR Disabled, 4x MSAA. Средняя производительность в ней была в районе 102 к/с (580) и 221 к/с (6600).

Вывод

В среднем разница во всех играх между RX 6600 и RX 580 составляла 102% (93 к/с и 46 к/с) в пользу первой.

