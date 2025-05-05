Насколько велика разница между бюджетными RX 580 и RX 6600

Насколько велика разница между бюджетными видеокартами RX 580 8 ГБ и RX 6600 8 ГБ
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech эксперрт продемонстрировал, как себя показывают в Full HD видеокарты RX 6600 и RX 580.
Oblivion Remastered запускалась с пресетом Medium, TSR AA, Lumen Low. В среднем в ней удалось получить 23 к/с (RX 580) и 46 к/с (RX 6600).
The Last of Us Part II шла на настройках графики High, No Upscale, TAA Native. Средний FPS здесь составлял 54 к/с (580) и 88 к/с (6600).
Игра Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой High. В среднем в ней частота кадров находилась в районе 34 к/с (580) и 67 к/с (6600).
В игре Kingdom Come Deliverance 2 с пресетом Medium, SMAA T2X средний FPS равнялся 43 к/с (580) и 79 к/с (6600).
God of War Ragnarok шла с графикой High, TAA Native. Средняя производительность в ней составляла 34 к/с (580) и 53 к/с (6600).
Игра Stalker 2 тестировалась с пресетом Medium, TAA Native. Средний FPS составлял в ней 23 к/с (580) и 60 к/с (6600).
В игре Black Myth Wukong с графикой Medium, TSR Upscale, 100% Resolution средняя производительность была на уровне 28 к/с (580) и 53 к/с (6600).
Fortnite запускалась на настройках графики Low, TSR Epic, DirectX 11. В среднем частота кадров здесь равнялась 44 к/с (580) и 131 к/с (6600).
PUBG шла с пресетом Ultra, 100% Scale, DX11 Enchanced. Производительность в среднем составляла в этой игре 71 к/с (580) и 136 к/с (6600).
CS 2 тестировалась с графикой High, FSR Disabled, 4x MSAA. Средняя производительность в ней была в районе 102 к/с (580) и 221 к/с (6600).
Вывод
В среднем разница во всех играх между RX 6600 и RX 580 составляла 102% (93 к/с и 46 к/с) в пользу первой.
Тестовый стенд:
- процессор Ryzen 9 7900X (Single CCD);
- оперативная память 2x16GB DDR5 6000 CL30 Kit;
- матплата MSI PRO X670-P WIFI;
- система охлаждения MSI Coreliquid S360;
- NVMe Samsung 980 Pro 1TB, WD Blue SN570 2TB (x2);
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 Pro 24H2;
- видеокарта SAPPHIRE RX 6600 8GB GDDR6 PULSE/ASUS RX 580 8GB GDDR5 DUAL OC;
- драйверы AMD 24.9.1/AMD 25.4.1.