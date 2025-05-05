Sony запатентовала биометрический контроллер для анализа состояния игрока

Sony разрабатывает концепт биометрического контроллера, способного анализировать физиологическое состояние пользователя. Новый патент, поданный компанией в мае 2022 года в Великобритании и опубликованный в США в апреле, описывает устройство, оснащенное световыми датчиками для анализа химического состава кожи рук.

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Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Контроллер предполагает использование сенсоров, размещенных в рукоятках устройства, которые могут определять уровень таких веществ, как кортизол, лактат и глюкоза. На основе собранных данных система может автоматически адаптировать игровой процесс. Например, в одиночных играх возможно снижение уровня сложности при повышении стрессовых показателей, а в многопользовательских режимах может изменяться алгоритм подбора соперников.

Технически новое устройство напоминает существующий контроллер DualSense, но с добавлением специальных датчиков. Патент также упоминает возможность использования аналогичной технологии в других продуктах компании, включая гарнитуры виртуальной реальности и портативные игровые консоли.

Важно отметить, что регистрация патента не гарантирует выход продукта на рынок. Sony регулярно патентует инновационные разработки, многие из которых остаются на стадии концепта.

Ранее Sony уже экспериментировала с технологиями, связанными со здоровьем игроков. Одной из таких разработок стала система анализа осанки пользователя и корректировки его положения во время игровых сессий.