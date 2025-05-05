Подорожание игр до $80 станет катастрофой для разработчиков

После заявлений Xbox и Nintendo о повышении цен на новые игры до $80 многие в индустрии начали бить тревогу.

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Это уже второе подорожание за последние годы: от $60 к $70 и теперь к $80. Поводом называют рост затрат на разработку. По оценке аналитиков, средний бюджет AAA-игр вырос с $128 млн до $440 млн за десятилетие. Но аудитория за это время почти не увеличилась.

При этом три самые высоко оцененные игры 2025 года стоят от $30 до $50: Clair Obscur, Blue Prince и Split Fiction. Все они сделаны небольшими командами, без избыточного бюджета и с ясной творческой концепцией.

Они продаются сотнями тысяч и миллионами копий, потому что понятны и доступны, а не потому что в них вложено сотни миллионов.

Повышение цен до $80 может сделать крупные релизы менее привлекательными, особенно на фоне бесплатных и инди-игр. Игры превращаются в предмет роскоши — и это опасный путь для отрасли, которая уже страдает от стагнации и массовых увольнений.