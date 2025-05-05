Стал известен график выхода новых Assassin's Creed до 2031 года
Издание Insider Gaming опубликовало график выхода новых Assassin's Creed. По данным Тома Хендерсона, за шесть лет должно выйти ещё девять игр серии.
- Assassin's Creed: Jade (2025 год) — проект в китайском сетинге. Игра разрабатывается для мобильных телефонов.
- Invictus (2026 год) - мультиплеерная часть в стиле Fall Guys, рассчитанная на 16 игроков в одной сессии.
- Obsidian (2026 год) — проект, который представляет из себя ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag.
- Hexe (2027 год) — сюжетная часть про ведьм и колдовство. По слухам, местом действия будет средневековая Центральная Европа.
- Scarlet (2028 год) — игра про Индию и Ацтеков. Это будет первая большая сюжетная часть после Shadow.
- Stardust (2029 год) — проект является ремейком одной из частей.
- Emerald (2029 год)— ещё одна мультиплеерная игра. Может быть кооперативной.
- RPG3 (2030 год) — игроков будет ждать новая основная часть серии… Подробности пока не известны.
- Remake 3 (2031 год) — ремейк еще одной старой игры.