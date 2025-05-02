На главной странице Steam показали игры российских разработчиков

В Steam стартовал фестиваль игр из России Games From Russia 2025, организованный студией-разработчиком Blackbalance Games. Мероприятие продлится до 9 мая и предлагает пользователям возможность ознакомиться с широким спектром отечественных проектов.

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В рамках фестиваля представлена подборка игр отечественных разработчиков, включая как уже выпущенные проекты, так и предстоящие релизы. Ознакомиться с полным списком можно на официальной странице фестиваля в Steam.

Запуск фестиваля был отмечен презентацией «GFR: Showcase 2025», где зрителям продемонстрировали эксклюзивные трейлеры игр от российских студий, ведущих издателей и зарубежных партнеров.

Games From Russia 2025 проводится сторонними организаторами, что отличает его от официальных мероприятий Valve. Несмотря на это, платформа Steam оказывает поддержку таким инициативам, предоставляя разработчикам необходимые инструменты для проведения подобных событий. Кроме того, фестиваль получил вывели на главную страницу российской версии Steam.