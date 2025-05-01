NAVI сменила мидера в составе по Dota 2
Немецкий киберспортсмен Филипп Copy Бюлер стал новым мидером состава Natus Vincere по Dota 2. 24-летний игрок заменил на центральной линии Сухбата Sanctity- Отгондавау.
Санктити выставлен на трансфер. Где продолжит карьеру монгольский мидер, пока неясно.
Copy в сезоне 2024 года выступал за американскую nouns, а в этом году играл за различные стаки.
Новый состав NAVI по Dota 2:
- Артем Yuragi Голубев;
- Филипп Copy Бюлер;
- Мирослав BOOM Бицан;
- Мэттью ari Уолкер;
- Олег kaori Медведок.
Natus Vincere не прошла квалификацию на ближайший топ-турнир DreamLeague S26 и теперь, вероятно, будет играть только на региональных отборочных к The International 2025 и Riyadh Masters 2025 в начале июне.