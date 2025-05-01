Немецкий киберспортсмен Филипп Copy Бюлер стал новым мидером состава Natus Vincere по Dota 2. 24-летний игрок заменил на центральной линии Сухбата Sanctity- Отгондавау.

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Санктити выставлен на трансфер. Где продолжит карьеру монгольский мидер, пока неясно.

Copy в сезоне 2024 года выступал за американскую nouns, а в этом году играл за различные стаки.

Новый состав NAVI по Dota 2:

Артем Yuragi Голубев;

Филипп Copy Бюлер;

Мирослав BOOM Бицан;

Мэттью ari Уолкер;

Олег kaori Медведок.

Natus Vincere не прошла квалификацию на ближайший топ-турнир DreamLeague S26 и теперь, вероятно, будет играть только на региональных отборочных к The International 2025 и Riyadh Masters 2025 в начале июне.