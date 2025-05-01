Авторы Fortnite выиграли суд у Apple спустя 4,5 года

Американский суд запретил Apple брать комиссию за покупки вне AppStore — об этом сообщает издание The Verge.

В рамках процесса против Epic Games суд признал, что Apple пользуется своим монопольным положением на рынке. Теперь компания не может указывать разработчикам, как и где они предлагают пользователям совершать внутриигровые покупки. Представители Apple заявили, что будут обжаловать это решение.

Также суд передал прокурору дело о неуважении Apple к суду: «яблочные» соврали под присягой и намеренно не выполнили решение органа, принятое в 2021 году.

Судебный спор разработчиков Fortnite и Apple продолжается с 2021 года после удаления популярной «королевской битвы» из AppStore.