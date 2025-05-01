Раскрыта потенциальная дата выхода PlayStation 6 и нового Xbox

Появились новые данные, указывающие на возможный выход консолей PlayStation 6 и следующего поколения Xbox уже в 2027 году. Одной из подсказок стала информация об отмененной игре во вселенной Blade Runner. Об этом сообщает издание Metro.

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Хотя некоторые игроки считают, что текущее поколение консолей еще не достигло своего пика, новые системы от Sony и Microsoft могут оказаться ближе, чем предполагалось. Microsoft ранее подтвердила разработку нового оборудования под брендом Xbox, обещая значительный технический скачок. Sony также подчеркнула свою приверженность рынку консолей.

Теория о выходе новых систем в течение ближайших двух лет циркулирует уже давно, и она получила новое подтверждение в недавнем сообщении об отмененной игре во вселенной Blade Runner.

По данным издания Insider Gaming, студия Supermassive Games, известная по Until Dawn и грядущему проекту Directive 8020, работала над приключенческой игрой в жанре «кинематографический экшен» по мотивам фильмов Blade Runner. Проект планировался к выпуску в сентябре 2027 года не только для текущих платформ (PlayStation 5, Xbox Series X, ПК), но и для систем «10-го поколения», под которыми подразумеваются будущие консоли Sony и Microsoft.

Это может свидетельствовать о том, что студия либо уже имеет информацию о сроках выхода нового оборудования, либо уверена в его доступности к этому времени. Учитывая тесные рабочие отношения Supermassive с Sony в прошлом (студия долгое время создавала эксклюзивы для PlayStation), не исключено, что Sony могла информировать партнера о своих планах.

Таким образом, дата выхода в 2027 году выглядит вполне вероятной, считают в Metro, тем более что другие инсайдеры также указывали на этот год как на возможный срок появления как PlayStation 6, так и следующей консоли Xbox. Вероятно, обе компании представят свои новинки примерно в одно время, поскольку ни Sony, ни Microsoft не захотят давать конкуренту значительную фору.