Раскрыта потенциальная дата выхода PlayStation 6 и нового Xbox

Metro: PlayStation 6 и новый Xbox могут выйти уже в 2027 году
Появились новые данные, указывающие на возможный выход консолей PlayStation 6 и следующего поколения Xbox уже в 2027 году. Одной из подсказок стала информация об отмененной игре во вселенной Blade Runner. Об этом сообщает издание Metro.
Хотя некоторые игроки считают, что текущее поколение консолей еще не достигло своего пика, новые системы от Sony и Microsoft могут оказаться ближе, чем предполагалось. Microsoft ранее подтвердила разработку нового оборудования под брендом Xbox, обещая значительный технический скачок. Sony также подчеркнула свою приверженность рынку консолей.
Теория о выходе новых систем в течение ближайших двух лет циркулирует уже давно, и она получила новое подтверждение в недавнем сообщении об отмененной игре во вселенной Blade Runner.
По данным издания Insider Gaming, студия Supermassive Games, известная по Until Dawn и грядущему проекту Directive 8020, работала над приключенческой игрой в жанре «кинематографический экшен» по мотивам фильмов Blade Runner. Проект планировался к выпуску в сентябре 2027 года не только для текущих платформ (PlayStation 5, Xbox Series X, ПК), но и для систем «10-го поколения», под которыми подразумеваются будущие консоли Sony и Microsoft.
Это может свидетельствовать о том, что студия либо уже имеет информацию о сроках выхода нового оборудования, либо уверена в его доступности к этому времени. Учитывая тесные рабочие отношения Supermassive с Sony в прошлом (студия долгое время создавала эксклюзивы для PlayStation), не исключено, что Sony могла информировать партнера о своих планах.
Таким образом, дата выхода в 2027 году выглядит вполне вероятной, считают в Metro, тем более что другие инсайдеры также указывали на этот год как на возможный срок появления как PlayStation 6, так и следующей консоли Xbox. Вероятно, обе компании представят свои новинки примерно в одно время, поскольку ни Sony, ни Microsoft не захотят давать конкуренту значительную фору.