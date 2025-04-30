Лучшие моды для Oblivion Remastered

У Oblivion Remastered пока нет официальной поддержки модов, но это не мешает фанатам создавать новые модификации и адаптировать старые, разработанные еще для оригинальной игры. Портал GameSpot рассказал о лучших модах для Oblivion Remastered, которые можно загрузить на данный момент.

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Ultimate Engine Tweaks — всегда один из самых популярных и полезных модов для любой игры Bethesda, и Oblivion Remastered не исключение. Модификация вносит ряд правок в работу движка игры, чтобы избавиться от большей части подтормаживаний, улучшить задержку ввода и повысить производительность без какого-либо ухудшения графики.

Еще один популярный мод. Carry Weight Modifier позволяет значительно снизить вес предметов в инвентаре игрока. Так, в Oblivion Remastered он заставляет отмычки весть -150 фунтов; по словам разработчика, так пришлось сделать из-за особенностей движка. Поэтому для корректной работы модификации у игрока в инвентаре всегда должна быть хотя бы одна отмычка. Чем их больше, тем меньше вес инвентаря.

Мод, который часто ставят вместе с Carry Weight Modifier. Он убирает из игры механику деградации оружия и брони: игроку больше не придется регулярно посещать кузнецов и закупаться молотками для ремонта. Правда, модификация не затрагивает деградацию зачарований на предметах — их по-прежнему надо будет перезаряжать с помощью камней душ.

Если вы пробовали играть в Oblivion Remastered на высоких уровнях сложности, то наверняка замечали, что бои ощущаются совсем уж суровыми. Враги наносят гораздо больше урона, тогда как игрок, напротив, наносит очень мало, вне зависимости от снаряжения. Мод Difficulty Slider Fixed заменяет предопределенные уровни сложности на гибкие слайдеры, которые позволяют тонко настроить различные параметры, от здоровья врагов до модификаторов урона.

Аналог Carry Weight Modifier, но для алхимических предметов и других мелочей. Если вы не хотите совсем уж убирать вес инвентаря как механику, но при этом беспокоитесь, что всякая мелочевка рано или поздно забьет инвентарь до отказа, то Weightless Alchemy — идеальное решение. Он снижает до нуля вес стрел, алхимических предметов, зелий, книг, камней душ и прочих мелких предметов. Оружие и броня останутся нетронутыми.

В Oblivion Remastered у торговцев ограниченный запас золота — им не получится продать полный инвентарь ценного лута, т.к. им просто нечем будет заплатить игроку. Мод Richer Vendors исправляет эту проблему и увеличивает запас золота всех торговцев в 10 раз. А это значит, что у них будет как минимум 1 000 золотых для того, чтобы оплачивать покупки у игрока.

Покупка лошади — своего рода обряд посвящения в Oblivion Remastered. Они стоят недешево, но определенно делают жизнь проще. Проблема лишь в том, что в игре нет какого-либо способа вызвать лошадь или отдать ей команды. Horse Whistle позволяет игроку звать свою лошадь свистом: она либо телепортируется к хозяину, если тот отошел далеко, либо просто подойдет к нему. Кроме того, мод позволяет скомандовать лошади, чтобы она шла рядом или ждала на месте. И помните — свист работает только за пределами городских ворот!