Авторы «Мира танков» представили детали празднования 80-летия Победы

Компания Lesta Games анонсировала большое обновление в честь 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Разработчики выпустили большой патч 1.34, посвящённый почтению памяти исторического события и воссозданию духа столь масштабного сражения.

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Так, одним из важнейших нововведений стал тематический ангар «Мира танков», преобразившийся в Красную Площадь в преддверии Парада. Во время исследования территории можно услышать песни «День Победы» композитора Давида Тухманова и «Священную войну» в исполнении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М.Я. Финберга.

Также в «Мир танков» добавили событие «Время героев». В нём игроки смогут поучаствовать в реконструкции важнейших битв ВОВ, включая Битву под Москвой, Сталинградом и другие исторические сражения. Кроме того, пользователи могут пройти весь боевой путь события на исторически достоверных танках: Т-34, КВ-1, СУ-152 и другой технике.

Наконец, в конце мая в боевом пропуске можно будет бесплатно получить советскую трофейную Мышь — «захваченную» версию немецкого сверхтяжёлого танка Маус. В улучшенной версии БП игроков ждёт Светлана Кошкина — собирательный образ танкисток, с честью и доблестью прошедших Великую Отечественную войну.