Дочерний бренд Lenovo представил очень мощный и дорогой ноутбук

Дочерняя компания Lenovo, Medion, представила игровой ноутбук Erazer Beast 18 X1, который получил флагманское железо и большой экран. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

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Новинка оснащена 18-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления изображения 240 Гц. Также заявлен охват цветового спектра sRGB.

В корпус толщиной 3 см и весом 3,7 кг установлено флагманское железо: процессор Intel Core Ultra 9 275HX с 24 вычислительными ядрами и видеокарта GeForce RTX 5090 с энергопотреблением 175 Вт TGP.

В максимальной конфигурации предусмотрено 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель объемом до 4 ТБ стандарта PCIe Gen 5, что обеспечивает высокую производительность при интенсивных нагрузках.

Устройство поддерживает Wi-Fi 7, оснащено RGB-подсветкой и предлагает широкий набор интерфейсов для подключения: Ethernet 2,5 Гбит/с, Thunderbolt 5, три USB-A, HDMI 2.1 и разъем SDXC.

Стоимость максимальной конфигурации Erazer Beast 18 X1 составляет €4999 (около 465,7 тыс. руб.), а версия на базе RTX 5080 — €3699 (около 344,6 тыс. руб.). Также доступна 16-дюймовая модель с ценами от €3500 до €4300 (от 326 до 400 тыс. руб.), включая вариант с Mini-LED дисплеем.

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